В День рождения Шевченко в метро можно будет оплатить проезд стихами

Необычная акция будет действовать только на двух станциях

В пятницу, 9 марта, когда отмечается День рождения Тараса Шевченко, на двух станциях метро в Киеве можно будет расплатиться за проезд стихами. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"9 марта даже автомобилисты захотят прокатиться в метро. Ведь произведения Тараса Шевченко каждый украинец знает и любит с детства. Все, что нужно - при входе в метро на станциях "Тараса Шевченко" и "Майдан Независимости" продекламировать стихотворение великого Кобзаря, и наш промоутер пропустит вас бесплатно с помощью бесконтактной карты ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Тем, кто стихи Шевченко не вспомнит, подарят открытку с поэзией Кобзаря.

Напомним, в Киеве на 4 станциях метро появились кассы только для карточек.