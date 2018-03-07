За месяц должники по алиментам выплатили 225 млн грн, - Петренко

С начала года госисполнители взыскали 485 млн грн алиментов в пользу более 448 тыс. детей

С начала действия закона об ужесточении ответственности за неуплату алиментов должники уплатили 225 млн грн. Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил в Facebook.

"Должниками уплачено 225 млн грн алиментов с 6 февраля по сей день, из них 55 млн грн взыскано госисполнителями Минюста благодаря действию норм нового закона", - написал министр.

Всего с начала года госисполнители взыскали 485 млн грн алиментов в пользу более 448 тыс. детей.

Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщил, что за неуплату алиментов государственные исполнители уже запретили выезд за границу 25 тыс. и лишили права водить автомобиль 21 тыс. должников.