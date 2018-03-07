8 марта на Крещатике пройдет "Большое женское ралли"

В четверг, 8 марта, в Киеве на Крещатике состоится авторалли для женщин. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С целью популяризации и развития физической культуры и спорта распоряжением КГГА поддержана инициатива общественной организации "Киевский городской автомотоклуб" о проведении 8 марта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли".

В связи с этим с 8:00 до 22:00 на центральной улице столицы будет перекрыто движение.

Напомним, социологи рассказали, что хотят получить женщины на 8 марта, и что собираются дарить мужчины.