С 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать"

На Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин. Об этом сообщается в аккаунте символа французской столицы в Twitter, передает 112 Украина.

Отмечается, что с 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать". Именно так называется французская организация, отстаивающая права женщин.

В обычные дни Эйфелева башня подсвечивается огнями до 1 часа ночи, после чего освещение выключают до вечера следующего дня.

В последние годы монумент регулярно используется для символических акций, связанных с различными трагическими событиями во Франции и в мире.