На Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин. Об этом сообщается в аккаунте символа французской столицы в Twitter, передает 112 Украина.
Отмечается, что с 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать". Именно так называется французская организация, отстаивающая права женщин.
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В обычные дни Эйфелева башня подсвечивается огнями до 1 часа ночи, после чего освещение выключают до вечера следующего дня.
В последние годы монумент регулярно используется для символических акций, связанных с различными трагическими событиями во Франции и в мире.
Au Trocadéro, sur l'esplanade des Droits humains, aux côtés de la @FondationFemmes et de @FrancoiseNyssen en cette veille de #8Mars pour défendre un présent plus doux pour celles qui souffrent aujourd’hui, et un avenir apaisé pour nos filles et nos fils. #MaintenantOnAgit pic.twitter.com/uPTIFBAOfp— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 марта 2018 г.