У капторинид была треугольная голова и зубы в несколько рядов

Рептилии капториниды, жившие 289-286 миллионов лет назад, уже умели отбрасывать хвост при нападении хищника. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Scientific Reports.

Палеонтологи из университета Торонто выяснили это, изучив хвостовые позвонки примитивных рептилий.

У современных ящериц существует два механизма отбрасывания хвоста (автотомии). В первом случае разрыв происходит между соседними позвонками. Такой механизм встречается у некоторых змей и у многих видов агамовых ящериц и, предположительно, в процессе эволюции он появлялся несколько раз.

В другом случае один из хвостовых позвонков ломается по уже имеющейся "трещине" (в качестве аналогии можно привести перфорированную бумагу). Этот метод избавления от собственного хвоста характерен только для некоторых современных лепидозавров (надотряда рептилий, объединяющего ящериц, змей и гаттерий). Предположительно, так хвост может быстрее регенерировать. Однако, когда пресмыкающиеся выработали эту полезную стратегию, до сих пор было неизвестно.

Ранее некоторые палеонтологи, изучавшие капторинид (они жили 289-286 миллионов лет назад), отмечали, что, возможно, у некоторых из них на хвостовых позвонках есть "трещины", как у современных лепидозавров.

Канадские палеонтологи под руководством профессора Роберта Рейза решили изучить анатомию капторинид подробнее. Для этого они отобрали из коллекции Королевского музея Онтарио 70 отдельных и связанных друг с другом хвостовых позвонков капторинид, найденных в отложениях Ричардс Спур в Оклахоме. Для сравнения исследователи изучили хвостовые позвонки парарептилий и синапсид (зверообразных четвероногих), найденные в тех же отложениях.

Исследователи выяснили, что на хвостовых позвонках капторинид действительно есть "трещины". Как в случае современных лепидозавров, у древних рептилий они начинались на шестом, седьмом или восьмом позвонке, уже после места прикрепления хвосто-бедренной мышцы, необходимой для нормальной работы задних конечностей.

Судя по особенностям строения позвонков, молодым особям было проще всего отбрасывать хвост – у них были хорошо сформированные "трещины". В то же время у взрослых особей, они, по-видимому, со временем зарастали. По словам исследователей это легко объяснимо: молодым особям приходится чаще, чем взрослым, спасаться от хищников.

Фотографии хвостового позвонка с проходящей через него "трещиной"

Фото: A.R.H. LeBlanc et al. / Scientific Reports, 2018

Авторы статьи не нашли "трещин" на позвонках живших в одно время с капторинидами других групп рептилий и синапсид. Из этого авторы работы сделали вывод, что капториниды 289 миллионов лет назад были единственной и, возможно, древнейшей группой рептилий, которые уже научились отбрасывать хвост. По-видимому, автотомия исчезла вместе с капторинидами, вымершими около 251 миллиона лет назад и снова появилась у предков современных лепидозавров.

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Капторинидами называют одну из древнейших групп сухопутных рептилий, которые внешне были похожи на ящериц. Вероятно, эти пресмыкающиеся появились в конце каменноугольного периода и быстро расселились по планете. Их окаменелости были найдены в Азии, Африке и Северной Америке. У капторинид была треугольная голова и, у некоторых видов, зубы в несколько рядов. Рептилии были травоядными, всеядными и хищниками. В основном они были небольшими, 15-70 сантиметров в длину. Но некоторые травоядные капториниды могли достигать и двух метров.