"Киборгов" покажут депутатам Европарламента

В Брюсселе 19 марта покажут фильм режиссера Ахтема Сейтаблаева "Киборги". Об этом сообщает Укринформ.
Показ пройдет под патронатом украинского МИД. Ожидается, что на показе будут депутаты Европарламента, в частности, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати, а также другие европейские политики и дипломаты.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если готов умереть, воевать надо комфортно. Киборг Андрей Шараскин о войне в жизни и кино
Фильм "Киборги" Министерство информполитики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать в большинстве европейских столиц.
Напомним, фильм "Киборги" за уикенд установил рекорд сборов для украинских фильмов.