Антониу Гутерриш выступает за равенство женщин и мужчин во всех сферах

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал обеспечить равенство мужчин и женщин во всех сферах. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Международного женского дня.

"Мы живем в мире, где доминируют мужчины и в культуре которого доминируют мужчины. Это касается как правительств, государственных органов и частного сектора, так и международных организаций, подобных ООН. Таким образом, главный вопрос гендерного равенства - это вопрос власти. И поэтому наша самая главная задача - дать власть женщинам", - сказал он.

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Гутерриш добавил, что в ООН сейчас проходит гендерная реформа. Уже достигнут гендерный паритет среди руководства организации. Теперь генсек планирует добиваться его на всех уровнях ООН.