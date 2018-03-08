Митингуют в центре столицы и противницы феминизма

В центре Киева прошел марш за права женщин "Oh my March! МАТЬ выбор", приуроченный к Международному дню борьбы за права женщин. Об этом сообщает Украинская правда.

По словам организаторов, цель марша - "выявить и показать новых украинок и увидеть, что их беспокоит".

Среди лозунгов участников мероприятия - "Давай вместе мыть посуду", "Давай вместе воспитывать детей", "МАТИ вибір", "МАТИ можливості", "Мы - настоящие Национальные Жены", "Хочу рожать детей, а не военных", "Моя дорогая , я твой През "," Трюдо лучше Гройсмана, потому что феминист".

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Также на Михайловской площади проходит небольшой митинг противниц феминизма.

В руках у противниц феминизма соответствующие плакаты: "Долой феминизм", "Женщины против феминизма", "Феминизм унижает женщин".

Там также собрались участницы другого марша - "Хватит терпеть", которые требуют ратифицировать конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин.

Среди лозунгов участников акции - "Кухня, мода - это не свобода", "Цветы - клумбам, права - женщинам", "Долой фашизм, гомофобию, сексизм".















Фото: Украинская правда