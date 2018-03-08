8 марта в центре Киева прошло несколько акций за права женщин и против гендерной дискриминации, которые в итоге слились в единый масштабный марш, количество участников которого доходило до 700 человек.

Как передает Информатор, девушки и женщины прошлись до Михайловской площади, откуда отправились к КГГА, присоединившись к колонне марша "Годі терпіти!".

Позже среди участниц марша появились провокаторы, начали вести себя агрессивно. По состоянию на 17:00 было известно о 5 активистах, которые пострадали от побоев, перцовых баллончиков и зеленки. Часть пострадавших написали заявления в полицию, сообщила Оксана Гузь, адвокат и активист марша.

"Одно из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть свой баннер, потому, что: "Ви хочете, щоб на вас зараз ще раз напали"? UPD. На ребят таки напали повторно. Правые силой выдрали баннер при полнейшем невмешательстве и содействии (!) полиции", – пишет на своей страничке в Facebook один из очевидцев событий Максим Косатка.

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Приехавший из Краматорска журналист Богдан Новак сообщил, что ему брызнули в лицо перцовым баллончиком на входе в метро Майдан Независимости.

На странице мероприятия в Facebook сообщается, что на Бессарабской площади двух человек избили и облили зеленкой "представители правых группировок".

"На Крещатике представители этих же групп отобрали у одной участницы баннер. Пострадавшие будут обращаться в полицию", - говорится в сообщении.

По состоянию на 18:30 марш завершен.

Напомним, в честь Международного женского дня Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал обеспечить гендерное равенство во всех сферах, в том числе и в руководящих органах всех уровней.