Следующая пара? "Игра престолов". Филолог Юлия Вишницкая об образовании XХI века

Филолог Юлия Вишницкая рассказала Фокусу, как книги Джорджа Мартина и снятый по ним сериал стали основой для её университетского курса, о реакции коллег на такое "заигрывание со студентами" и о том, как изменить систему обучения, сформировавшуюся ещё в XIX веке

В детстве и юности Юлия Вишницкая не читала фэнтези, считая этот жанр несерьёзным. Став опытным преподавателем, доцентом кафедры мировой литературы Института филологии Киевского университета им. Бориса Гринченко, поняла, что была неправа. Фэнтези всегда построено на противопоставлении двух начал, вдумчивому читателю интересно наблюдать за их противоборством. "В таких текстах есть смыслы, которые в "серьёзной" литературе можно и не отыскать. Они говорят о проблеме выбора, о том, кто ты в этом мире", — считает Вишницкая.

Около трёх лет назад она узнала, что в Калифорнийском университете открыли курс на основе "Игры престолов". Стало интересно, что это за явление такое, о котором все говорят. Посмотрела все доступные к тому моменту сезоны сериала, убедилась, что он получился сильным. Затем прочитала книги Джорджа Мартина из цикла "Песнь льда и пламени", по которым сняли "Игру". И сказала себе: то, что нужно. Вся эта история перекликалась с темой докторской диссертации Вишницкой — "Мифологические сценарии в современном художественном и публицистическом дискурсе". Её работа была построена на анализе современной украинской литературы, например, на произведениях Юрия Андруховича, Сергея Жадана, Юрия Издрыка.

Поняв, что наткнулась на ещё один богатый пласт материала, Юлия Вишницкая решила создать на его основе авторский курс "Игра престолов: мифы и ритуалы".

В середине прошлого месяца учёный совет института одобрил идею, и преподаватель с головой ушла в подготовку материалов курса, ведь занятия стартуют уже в сентябре 2018-го.

Выйти за рамки

Недавно в отрасли высшего образования изменились правила: часть дисциплин учащиеся выбирают самостоятельно, преподаватели могут создавать авторские курсы и предлагать их студентам. Юлия Вишницкая увидела в этом возможность заняться темой, которая интересна и ей, и её студентам, — фэнтези. "Читать годами одни и те же лекции удобно. Понятно, что их иногда обновляешь, но всё равно стала замечать, что без радикальных обновлений материала исследования и преподавания деградирую. Я имею право выходить за рамки и знаю, что смогу это сделать", — улыбается Вишницкая.

В Гарварде на основе "Игры престолов" есть курс по истории Средневековья, а в Калифорнийском университете на примере придуманых для сериала валирийского и дотракийского изучают искусственные языки

Изучив материал, она приступила к вёрстке плана. Решила сконцентрироваться не на общей теме в стиле "Мифологическая основа мировой литературы", а на отдельных произведениях, ведь, по её мнению, слишком общий подход — это "всё равно что поговорить с кем-нибудь "за жизнь": мало конкретики".

У Юлии Вишницкой были идеи для нескольких курсов. "Игра престолов: мифы и ритуалы" и "Голодные игры: игра как инициация" основаны на художественной литературе и фильмах, поэтому преподаватель считала, что они будут особенно интересны студентам. Ещё — курс "Музей как гипертекст": он основывался на реальных и виртуальных путешествиях по музеям Киева, Украины и мира. В курсе "Гастрономический код в мировой литературе" Вишницкая предполагала исследовать образы еды и питья в культурологическом и компаративном аспектах.

Около месяца назад она подала на рассмотрение учёному совету института четыре варианта курса по выбору. Совет остановился на "Игре престолов".

Всё прошло легко: Вишницкой не пришлось убеждать руководство в необходимости разнообразить учебный процесс. Её задумка понравилась многим коллегам, причём не только из Университета им. Гринченко. Преподаватели из других вузов оценили новаторский для Украины подход — учиться, используя произведения поп-культуры. "Конечно, некоторые коллеги посчитали это заигрыванием со студентами, отходом от академической науки, — тихо говорит Вишницкая. — Я доказывала, что в фэнтезийных текстах есть неимоверная глубина. Это хорошо понимают филологи".

Попасть в десятку

В один из февральских дней Юлия Вишницкая, как обычно, читала лекции в университете. Идя в аудиторию, она никогда не берёт с собой телефон. Вернувшись с занятий, удивилась десяткам пропущенных звонков и сообщений в мессенджере — оказалось, что кто-то рассказал журналистам о её курсе. "Думаю, сработал сам крючок — "Игра престолов", если бы вместо этого упоминалась "Песнь льда и пламени", такой реакции не было бы", — поясняет Вишницкая и уверяет, что в десятку попала случайно, у неё не было цели спровоцировать ажиотаж.

Находиться в центре внимания ей не понравилось, она и на интервью с Фокусом согласилась далеко не сразу. Однако в резонансе увидела и плюс: оказалось, что курс интересен очень многим. Теперь на кафедру постоянно звонят, спрашивая, как на него можно записаться, донимают расспросами студенты университета. "У многих моих студентов горят глаза, они говорят: "Боже, неужели у нас такое возможно?" Они прекрасно знают, что на Западе так учатся уже давно, и теперь не могут дождаться момента, когда смогут начать", — улыбается Вишницкая.

Изначально преподаватель запланировала, что курс будет рассчитан на студентов второго-третьего годов обучения. Однако, наблюдая за резонансом, руководство университета подумывает над тем, чтобы сформировать группы для людей со стороны. Онлайн-запись откроется в марте, занятия начнутся в сентябре. Курс для студентов Университета им. Гринченко будет рассчитан на весь год — 120 часов, почти половина из них — самостоятельная работа. Если наберётся достаточное количество желающих из других вузов, постараются адаптироваться под их потребности: уделять больше внимания лекциям и практическим занятиям.

Онлайн-запись откроется в марте, занятия начнутся в сентябре

Юлия Вишницкая уже прозондировала почву: её курс заинтересовал студентов самых разных специальностей, причём не только гуманитарных — помимо историков, филологов, журналистов звонят те, кто никогда не учился в университете или давно его окончил. "Но, возможно, что многие не вчитывались в аннотацию, поэтому не отдают себе отчёт в том, что придётся проделать большую работу с текстом", — улыбаясь, подчёркивает она.

Распутать клубок

В Гарварде на основе "Игры престолов" разработали курс по истории Средневековья: студенты ищут в сюжете упоминания о настоящих исторических событиях, отделяя от них мифы. В Калифорнийском университете лингвист Дэвид Петерсон создал курс, рассказывающий об искусственных языках, взяв за основу придуманные специально для сериала валирийский и дотракийский языки.

Юлия Вишницкая собирается сконцентрироваться на других аспектах: по задумке преподавателя студенты будут моделировать мифологические сценарии, которые чётко прослеживаются в сюжетах Джорджа Мартина. К примеру, они исследуют противоборство добра и зла, жизни и смерти, первоэлементов бытия — огня и воды, мифосценарии начала, конца и инициации.

В работе будут использовать не только сериал и книги Мартина, но и различные интермедиальные версии текста: поп-арт, настольные игры. "Мы будем находить механизмы перекодирования разных семиотических систем, — объясняет Вишницкая. — Вот есть семиотическая система художественного текста: мифологемы, образы, мотивы и прочее. Сериал, как другая интермедиальная (комплексная. — Фокус) версия произведения, использует иные знаки: кадры, общий или крупный план, игру актёров, звук, цвет и так далее. На эту тему есть отличные работы Юрия Лотмана (выдающегося культуролога и семиотика, исследовавшего символику в кино. — Фокус), который прорабатывал язык кино, его исследования мы возьмём за основу".

Цель автора курса — показать, что возможны разные версии прочтения текста: каждый читатель воспринимает его по-своему, так же и художник, режиссёр, разработчик настольных игр или эмодзи. Кроме того, сюжеты Джорджа Мартина слушатели курса будут рассматривать через мифологическую призму. "В тексте и всех его версиях намешаны мифы разных народов мира. Из тех, что легко считываются, — скандинавские, кельтские, иногда славянские. Но они так переплетены, что разобрать их на составные части, как правило, сложно, — уверяет Вишницкая. — А ещё рассмотрим очень сильный авторский миф, ведь Мартин конструирует свою мифологию, и это прекрасно".

СТАРЫЕ СКАЗКИ О ГЛАВНОМ. В основе "Игры престолов" — символизм мифов: противоборство жизни и смерти, огня и льда

Заинтересовать студента

Юлия Вишницкая пока не вдаётся в детали — "начинка" курса до конца ещё не готова: "За последние два года я прочитала минимум 300 книг по мифологии, узнала много нового. Мне ещё лопатить и лопатить материал, но это очень интересно".

Преподаватель постоянно думает о том, какими фишками увлечь студентов, ведь ей не нравится, что многие молодые люди уезжают за границу, так как там учиться интереснее.

"Сейчас я и мои коллеги внедряем новый подход, чтобы лекции были построены на диалоге, чтобы студенты много работали самостоятельно, делали интересные находки, а затем обменивались мнениями с преподавателем. Студент должен научиться критически мыслить, а не просто проглатывать то, что ему дают, он должен быть полноценным участником процесса", — говорит Вишницкая. Именно поэтому значительная часть её курса отведена самостоятельной работе и практическим занятиям. Во время них аудитория будет разбиваться на группы, чтобы проработать какую-то одну проблему, например, проблему выбора, проанализировать образы-мифологемы на мифологических срезах символов, хронотопов, медиаторов.

"Однозначно, занятия не будут построены по принципу: преподаватель задал вопрос, студент отвечает. Это XIX век. А в XXI-м мы должны отходить от таких и лекционных, и практических занятий, методик для этого много", — говорит Юлия Вишницкая. И приводит в пример магистранта Гарварда, который защитил диплом, записав по материалам "Игры престолов" рэп-альбом: "Вот такие оригинальные формы имеют право на существование наряду с академическими".

Вишницкая считает, что её коллеги будут создавать всё больше курсов, базирующихся на реально интересующем студентов материале: "Время требует выйти из зоны комфорта, делать непривычные вещи, которые будут будоражить сознание. К тому же сейчас университеты конкурируют друг с другом, думаю, скоро появится конкуренция и между преподавателями. Если в вузах будет практика выбора отдельных дисциплин для всех желающих — это нормально".