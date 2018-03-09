Вражду между народами Украины и Польши провоцирует Кремль, - интеллектуалы

Известные в Украине и Польше ученые, общественные активисты, писатели, журналисты и религиозные деятели выступили против дальнейшей конфронтации в польско-украинских отношениях и призвали политиков обеих стран вернуться к политике диалога, а не диктата одной из сторон.

Как говорится в обращении к власти и народам обеих стран, которое подписали около 60 известных фигур в жизни Украины и Польши, очень часто эта конфронтация между обоими народами инспирирована Россией и приводит к общему поражению, сообщает Укринформ.

"Мы, представители многих общественных организаций в Польше и Украине, хотим выразить свой протест против продолжения конфронтационной политики и ее эскалации в отношениях между Польшей и Украиной! Эта политика уничтожает усилия и достижения нескольких поколений поляков и украинцев, которые привели к диалогу, сотрудничеству и дружбе между нами", - подчеркивают подписанты обращения.

Они обращают внимание, что трагическое переплетение истории украинцев и поляков в прошлых веках, плохая память о политике ІІ Речи Посполитой по отношению к польским гражданам украинского происхождения, кровавый для обеих сторон конфликт 1939-1947 годов, антиукраинская пропаганда коммунистической Польши и СССР - все это должно было разделить украинский и польский народы навсегда. Однако после 1989 и 1991 года невозможное стало возможным и тогда украинцы и поляки сообща признали, что падение коммунизма, создание независимых Украины и Польши, болезненный урок истории ХХ века, шансы на расширение ЕС ставят обе страны перед новыми вызовами, а лозунг "Нет свободной Польши без свободной Украины и свободной Украины без свободной Польши" приобретает новое значение - ответственность за будущее обеих стран и всей Европы и, в частности, за преодоление трагического исторического наследия.

"Мы осознавали, что хотя по обеим сторонам границы густо от польских и украинских могил, они могут стать знаком нашей общей памяти, а не основой для нового конфликта. Мы рассуждали: пусть они свидетельствуют о том, какую высокую цену мы заплатили за свободу и независимость обоих народов", - отмечают авторы обращения.

Они подчеркивают, что несмотря на сложную историю обоим народам удалось утвердить новое партнерство, новое качество взаимоотношений, потому что при поддержке церквей и политиков начался диалог, который строится на основе стандартов, принятых в Западной Европе после 1945 года.

"Мы обращаемся, прежде всего, к нашим согражданам в Польше и в Украине, а также к политикам, поскольку именно они несут окончательную ответственность за отношения между нашими странами: в отношениях между Польшей и Украиной мы хотим возвращения к политике, которая опирается на настоящий диалог, а не на диктат одной из сторон. Мы хотим политику, которая направлена в сегодняшний и завтрашний день!" - отмечают авторы обращения.

Они добавляют, что все должны осознать ответственность, которая лежит на плечах обоих народов и шанс, который есть у обоих народов.

"Опыт наших народов, вынесенный из предыдущих веков, показывает: каждая конфронтация между поляками и украинцами, которая часто инспирируется Россией, приводит к нашему общему поражению! Нынешней Европе грозит столкновение национальных егоизмов, а прежде всего - российский империализм", - подчеркивают представители элиты обеих стран.

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Они добавляют, что в этих условиях полякам и украинцам, вместе легче будет противодействовать этой угрозе вместе и строить Европу ХХІ века.

От Украины обращения подписали, в частности, писатели Юрий Андрухович, Оксана Забужко, Андрей Любка, Тарас Прохасько, Николай Рябчук, бывшие диссиденты Йосиф Зисельс, Николай Горбаль, историки Ярослав Грицак, Александр Зинченко, Наталья Яковенко, епископ УГКЦ Борис Гудзяк, протоиерей, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко, вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович, журналисты Вахтанг Кипиани, Юрий Макаров, Виталий Портников и другие. С польской стороны обращение подписали публицисты Адам Михник, Изабелла Хруслинска, Константин Геберт, Эдвин Бендик, Славомир Сераковски, режиссеры Агнешка Холланд, Кристина Янда, директор Польского театра в Варшаве Анджей Северин, историки Анджей Фришке, Ирэна Грудзинска-Гросс, Петр Тыма, Анна Вольфф-Повенска, писатели Анджей Стасюк, Ольга Токарчук, поэт Адам Загаевский и другие.