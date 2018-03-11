В Украине прогонозируется до 13° тепла

11 марта в восточных областях Украины, а также Черниговской и Сумской небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Как сообщает Гидрометцентр, ночью и утром в Украине, кроме востока, туман.

На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​2-7° тепла, на севере Левобережья около 0°; в западных областях и юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем ​​8-13°.

В Киеве без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем ​​3-5° тепла.

Во Львове без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-4°, днем ​​10-12° тепла.

В Карпатах осадков не ожидается. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​0-5° тепла.

В воскресенье в Одессе без существенных осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью 0-2° тепла, днем ​​8-10° тепла.

В Днепре осадков также не прогнозируется. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​4-6° тепла.

В Харькове небольшой мокрый снег с дождем. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​0-2° тепла.

Напомним, 2017 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений.