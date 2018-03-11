Запорожскому школьнику написала королева Великобритании

Письмо напечатано на бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, а обращение и подпись сделаны от руки

Письмо за подписью королевы Великобритании, 10-летний мальчик из Запорожья Савелий Васильев получил в ответ на свое обращение-просьбу рассказать о жизни в Букингемском дворце.

Как рассказал Укринформу Савелий Васильев, он давно интересовался культурой Великобритании, много читал о королеве Великобритании, но ответов на все вопросы, которые его интересовали, получить не мог, поэтому и направил письмо королеве.

"Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить ее жизнь. И однажды принял решение написать Елизавете II - спросить чувствует ли она себя по-настоящему королевой в своих королевских палатах, какой из 6 тронов у нее самый любимый, верит ли она, что волшебник Мерлин существовал и так далее", – сказал Савелий.

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По его словам, спустя некоторое время после отправки письма он получил от королевы Великобритании официальный ответ: письмо, подготовленное по поручению Елизаветы II ее фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннокс, - благодарность королевы за письмо, неподдельный интерес к королевской семье и английской культуре. Само письмо, по его словам, напечатано на королевской бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, а обращение и подпись сделаны от руки.

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