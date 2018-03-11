Предложений об открытии офиса миссии ОБСЕ Ужгород не получал

И согласия на это Закарпатская ОГА не давала

Закарпатская областная государственная администрация не получала предложений об открытии офиса миссии ОБСЕ.

Об этом заявил пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии Громадскому радио.

"Не было предложений в администрацию об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования", - отметил спикер Закарпатской ОГА.

Галас добавил, что, возможно, такого согласования не требуется, однако "в известность они должны были бы поставить" администрацию.

По словам спикера, ближайший офис миссии ОБСЕ расположен в Ивано-Франковске.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.