Националисты собрались снести памятник Павке Корчагину в Боярке

Группа радикалов приехала в Боярку Киевской области с намерением снести памятник Павке Корчагину.

Об этом сообщают представители акции протеста в Facebook.

"Боярка. Приехали поздороваться с Павкой Корчагиным, до сих пор торчит здесь, несмотря на закон о декоммунизации. В ходе переговоров с местными властями и копами договорились отложить экзекуцию на неделю, в течение которого истукана обещают убрать", - Алексей Бык.

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Судя по хэштегам в акции сноса памятного знака задействованы представители "С14", "Национальные дружины", представители "Нацкорпуса" и другие.

Напомним, памятник легендарному персонажу автобиографической книги Николая Островского "Как закалялась сталь" установлен рядом со зданием Боярской школы № 2 на улице Михаила Грушевского. Памятник установлен в 1979 году. В Боярке проходило действие одной из глав книги.