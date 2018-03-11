Киевляне против переименования площади Льва Толстого

Обсуждение и голосование для киевлян в вопросе переименования площади Льва Толстого на площадь Евгения Чикаленко завершится 18 марта.
Об этом сообщается на форуме сайта КГГА.
Жители столицы могли проголосовать за или против проекта решения.
По состоянию на 22.00 11 марта, "за" переименование выступило 412 человек, а "против" - 629. Всего в обсуждении приняли участие 1044 человека.
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Отметим, Евгений Чикаленко (1861-1929) - украинский публицист, агроном, землевладелец. С 1920 года жил в эмиграции. Ранее именем Чикаленко хотели назвать улицу Льва Толстого в Киеве.
Напомним, Воздухофлотский проспект в Киеве в честь Немцова пока не переименуют.