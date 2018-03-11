Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Киевляне против переименования площади Льва Толстого

Киевляне против переименования площади Льва Толстого

Киевляне против переименования площади Льва Толстого
Фото: trinity-edu.com.ua

Голосование завершится 18 марта

11.03.18 1941
1710

Обсуждение и голосование для киевлян в вопросе переименования площади Льва Толстого на площадь Евгения Чикаленко завершится 18 марта.

Об этом сообщается на форуме сайта КГГА.

Жители столицы могли проголосовать за или против проекта решения.

По состоянию на 22.00 11 марта, "за" переименование выступило 412 человек, а "против" - 629. Всего в обсуждении приняли участие 1044 человека.

Отметим, Евгений Чикаленко (1861-1929) - украинский публицист, агроном, землевладелец. С 1920 года жил в эмиграции. Ранее именем Чикаленко хотели назвать улицу Льва Толстого в Киеве.

Напомним, Воздухофлотский проспект в Киеве в честь Немцова пока не переименуют.

 

18
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Снос МАФов в Киеве: На Контрактовой титушки громили киоски и пили водкуВ Ровно в жилой дом бросили гранатуГостевой сектор "Лацио" на матче с "Динамо" будет пустым
Топ-10
  1. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 10951
  2. Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами 4512
  3. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 7572
  4. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 13916
  5. Бомба замедленного действия. Чем газопровод "Северный поток — 2" опасен для ЕС 1683
  6. Рыцари печального образа. Какими были настоящие мужчины и почему их больше нет 1126
  7. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 18256
  8. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2161
  9. Не в корову корм. Кто в реальности сможет воспользоваться новой господдержкой животноводства 2158
  10. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2517
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 13021 / 18256
  2. Жизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут 7687 / 8500
  3. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 7281 / 7696
  4. Ключ к богатству. Почему одни люди беднее других 6704 / 7766
  5. Дед Путина работал поваром у Ленина и Сталина 5296 / 5583
  6. Донецк может перейти на российский телефонный код 4847 / 5442
  7. Канат над пропастью. Лучшие сериалы марта 3221 / 5005
  8. Опубликован смертный список российских шпионов-перебежчиков 2549 / 4634
  9. Снос МАФов в Киеве: На Контрактовой титушки громили киоски и пили водку 2283 / 2687
  10. Запорожскому школьнику написала королева Великобритании 2132 / 2402
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58 / 18256
  2. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 45 / 7696
  3. Ключ к богатству. Почему одни люди беднее других 23 / 7766
  4. Жизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут 22 / 8500
  5. Дед Путина работал поваром у Ленина и Сталина 21 / 5583
  6. Запорожскому школьнику написала королева Великобритании 19 / 2402
  7. Опубликован смертный список российских шпионов-перебежчиков 18 / 4634
  8. Снос МАФов в Киеве: На Контрактовой титушки громили киоски и пили водку 11 / 2687
  9. РУБАНуть сплеча. Кому выгодна версия о готовящемся покушении на Порошенко 8 / 4716
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.