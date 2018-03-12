Румынию и Украину может соединить карпатский автобан

Главы Львовского и Черновицкого облсоветов и руководство румынского уезда Сучава договорились о реализации проекта по строительству скоростного транспортного коридора через Восточные Карпаты.

Об этом заявил глава уездного совета города Сучава Георге Флутур, сообщает Укринформ.

"У нас состоялась рабочая встреча с делегацией из Украины, в составе которой были главы областных советов Черновцов и Львова. Обсудили вопросы трансграничного сотрудничества, главное из которых - продолжение работы на уровне рабочих групп с целью дальнейшей практической реализации проекта по строительству скоростной автотранспортной магистрали через Восточные Карпаты (Львов-Черновцы-Сирет-Сучава-Пашкани-Бакэу-Фокшань-Бухарест), которая соединит Балтийское море с Черным", - подчеркнул Флутур.

По его словам, в ближайшее время стороны обсудят финансовые возможности, отметив, что они планируют обратиться с совместным письмом к европейским институтам для оказания финансовой помощи при строительстве магистрали.

Глава уездной администрации обратил особое внимание на то, что во время встречи была достигнута также договоренность о реализации других важных для Украины и Румынии трансграничных инфраструктурных проектов.

Напомним, Кабмин утвердил программы ремонта и строительства дорог в этом году.