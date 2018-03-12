Детсады и больницы на Черкасщине и Полтавщине остались без тепла

В городе Смела три котельные до сих пор остаются без газоснабжения

По состоянию на 12 марта более 3 тысяч жителей Черкасской и Полтавской областей остались без теплоснабжения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в городе Смела Черкасской области по состоянию на семь утра три котельные до сих пор остаются без газоснабжения. Таким образом, сейчас в городе без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, одно медицинское учреждение и одна школа.

Подключить котельни к газоснабжению спасатели планируют уже сегодня.

Также сегодня, около трех часов утра, на территории Полтавы произошла разгерметизация газопровода диаметром 125 мм.

В результате 30 частных жилых домов и две котельные, обеспечивающие теплоснабжением шесть общежитий, два медицинских учреждения и одну школу-интернат, остались без газоснабжения, а это около 3 тысяч абонентов.

"На месте происшествия работает аварийная бригада ПАО "Полтавгаз". Ситуация находится на контроле ГСЧС", - заявили в ведомстве.

Напомним, Украина сэкономила 7,2 млрд кубометров газа.