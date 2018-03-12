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Главная » Общество » Видео Украинский музыкант в тюрьме Греции ждет суда

Видео Украинский музыкант в тюрьме Греции ждет суда

<span class="label red">Видео</span> Украинский музыкант в тюрьме Греции ждет суда

Вокалиста группы Familia Perkalaba Сергея Шваюка обвиняют в перевозке нелегалов

12.03.18 1774
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В Греции за перевозку нелегалов задержан вокалист ивано-франковской музыкальной группы Familia Perkalaba Сергей Шваюк.

Об этом пишет издание Тримай Kurs.

"Наш вокалист и трубач Серега сидит сейчас в греческой тюрьме, ожидают приговора. Боремся, вместе с нами и международный юрист Игорь Руденко, за что мы ему застыли в поклоне. Почитайте и подумайте о пацанах хорошо, общая энергия помогает. Кому не трудно, то и помолитесь, потому что сроки ломятся бешеные, но мы верим и надеемся. Пацаны не заслуживают этого", - написал в сети Фейсбук продюсер Familia Perkalaba Олег Мох Гнатов.

Вместе с Сергеем Шваюком арестован еще один украинец - кузнец по специальности. Оба украинца работали на иностранном судне. 

По данным издания, Сергей поехал на работу - ему предложили место рабочего персонала, на судне. Оно шло из Турции в Грецию. На одной из остановок на него зашли люди. Как  выяснилось, на судне было 60 нелегалов, которых должны были доставить к берегам Италии. Украинец говорит, что ничего об  этом не знал. В нейтральных водах судно задержала греческая полиция.

Жители Ивано-Франковска  находятся в заключении уже более семи месяцев. Дата суда пока еще не назначена.

Напомним, количество депортаций из Германии может быть существенно увеличено.

 

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