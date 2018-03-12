Сегодня - День памяти Ярославы Стецько

12 марта в Украине отмечается День памяти Ярославы Стецько (1920-2003), украинского политического деятеля, журналистки, политолога, председателя провода Конгресса украинских националистов (КУН), жены одного из идеологов ОУН Ярослава Стецько.

Слава Стецько - фигура легендарная. Родилась она на Тернопольщине, с 1941 года находилась в подполье, в 1943 году попала в немецкий застенок. В 1944 познакомилась с Ярославом Стецько, пишет Укринформ.



Окончила юридический факультет Мюнхенского университета. Сотрудничала со Степаном Бандерой, Дмитрием Донцовым. Пятьдесят лет своей жизни она вынуждена была провести в эмиграции, на родину вернулась лишь в 1991 году, и то, под чужим именем - ее могли арестовать. Владела польским, английским, немецким, французским, испанским, итальянским, словацким, белорусским языками.

Она до последнего была трудоголиком, во времена депутатства никогда не брала отпуск. Каждое утро делала зарядку, плавала в бассейне. Во всем чувствовалась почти военная выправка - гордая осанка, аккуратная прическа, безупречный макияж, свежий маникюр. Из плохих привычек у нее была только одна - любила крепкий кофе. А женской слабостью - бижутерия. Не могла спокойно пройти мимо красивых кораллов или кольца. Но бриллиантов никогда не было - была настоящим, а не мнимым бессребреником. В Киеве даже квартиры не было, жила у племянницы Леси, а на зарплату (пенсию не получала) покупала детям подарки.

Можно сказать, что ей повезло. Пройти через очень тяжелую эпоху живой и почти невредимой (если не считать инфаркт). Дожить до украинской независимости ("Дотянуться", - так говорила она) и уйти в светлую вечность, не став свидетелем новой войны, на которой украинцам снова приходится проливать кровь и отдавать жизнь за независимость родины. Разве что с небес.

"Пусть забудется мое имя, но пусть в вечности и продвижении останется Украина", - сказала как-то Слава Стецько. Ее имя, пока будет жить Украина, никогда не забудется.