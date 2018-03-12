Непальские власти заявили о спасении 17 пассажиров самолета авиакомпании US-Bangla airlines из Бангладеш, потерпевшего катастрофу в аэропорту Катманду.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС. В то же время данных о погибших нет.
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Пока известно только то, что самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку.
На место отправили спасателей и военных.
Напомним, на борту разбившегося в Сирии российского самолета было 39 человек.