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Главная » Общество » Фото Авикатастрофа в Катманду: из огня спасены 17 человек

Фото Авикатастрофа в Катманду: из огня спасены 17 человек

<span class="label red">Фото</span> Авикатастрофа в Катманду: из огня спасены 17 человек
Фото: ВВС

Данных о погибших пока нет

12.03.18 231
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Непальские власти заявили о спасении 17 пассажиров самолета авиакомпании US-Bangla airlines из Бангладеш, потерпевшего катастрофу в аэропорту Катманду.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС. В то же время данных о погибших нет.

Пока известно только то, что самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку.

 На место отправили спасателей и военных.

Напомним, на борту разбившегося в Сирии российского самолета было 39 человек.

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