Скончался известный украинский журналист и телеведущий

Вчера, 12 марта, умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко.
Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Редактор на телеканале "UA: Перший" и друг телеведущего Юлия Спасокукоцкая написала: "Я не знала более оптимистичного, выдержанного человека. Боец. Он боролся как лев. В субботу навещала его в больнице, он поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался".
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Летом 2017 года Терещенко сообщил, что у него обнаружили онкозаболевание. Тогда неравнодушные украинцы начали сбор средств, чтобы помочь телеведущему.
Напомним, Олесь Терещенко работал ведущим новостей на телеканалах "УТ-1", "1+1", "UA: Перший".