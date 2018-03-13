Минздрав собрался ввести электронные рецепты

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык, сообщает "Громадське".

Введение такой услуги состоится в рамках программы "Доступные лекарства" и планируется в пяти регионах Украины. По его словам, после апреля 2018 года запланированы пилотные проекты по запуску "электронного рецепта", которые запустят, в частности, в городе Бахмут.

"Функция будет расширяться по тем заведениям, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь - тех заболеваний, которые лечатся на амбулаторном уровне", - заявил Илык.

Чиновник пояснил, какие лекарства в первую очередь будут выписываться по "электронному рецепту".

"Во всех государствах, которые возвращают стоимость лекарств, в первую очередь речь идет о тех, которые используют на амбулаторном приеме. Не лечась в больнице, а когда ты приходишь в поликлинику", - добавил он.

Также Илык напомнил, что в программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

"Мы уже подготовили законодательный проект для того, чтобы его приняло правительство. Это касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронических заболеваний, в том числе язвенной болезни, это депрессии, это заболевания, связанные с анемией у беременных", - сказал он.

В то же время, по его словам, этот проект пока не рассматривался.

"Поскольку было опасение в Министерстве финансов, что средств, выделенных на 2018 год в размере 1 млрд грн, будет не хватать, решили программу по этим трем группам болезней, которые действуют сейчас, углублять и расширять", - добавил Илык.

Напомним, Министерство здравоохранения утвердило новый реестр лекарств государственной программы "Доступные лекарства", которые полностью или частично возмещаются государством. Сейчас в программе доступны 239 препаратов.

Обновленный перечень программы составляет 239 препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и бронхиальной астмы. Бывший перечень, который действовал до настоящего времени, содержал 199 наименований препаратов. Всего полностью государство будет возмещать стоимость 34 препаратов. Доплата за другие, в зависимости от розничной цены препарата и размера возмещения государством, колеблется от 0,09 грн до 311 грн.

Получить лекарственные средства по правительственной программе "Доступные лекарства" можно, обратившись к врачу за рецептом.