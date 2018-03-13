В Евросоюзе решили, что спиннеры – опасные игрушки

Европейская система быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции внесла спиннеры в список опасных товаров. Об этом пишет LIGA.net.
Эксперты пришли к выводу, что спиннеры представляют риск для детей, особенно модели c подсветкой. В частности, проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может привести к ожогам пищевода и кишечника.
Опасность также представляют легко отделяемые мелкие части игрушки.
Напомним, археологи в ходе раскопок в Турции обнаружили глиняную детскую игрушку, напоминающую игрушечную машинку или колесницу.