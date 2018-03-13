Минздрав отменил медкарты для поступления в школы и детсады

Во вторник, 13 марта, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения № 157 от 26 января 2018 года, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации, в частности медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Медики Украины ежегодно заполняли до миллиона медицинских карточек ребенка (026/у), которые требовали для принятия в детский сад и школу. Этот документ на 8 страниц А4 заполнялся от руки и хранился в школах и детских садах", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Все данные о ребенке должны храниться у врача, которого выбрали родители, подписав соответствующую декларацию.

"С 13 марта для поступления в школу или в детский сад медицинская карта ребенка является ненужной. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать", - подчеркнули в министерстве.

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Всего, согласно приказу Минздрава, отменяются такие формы:

№ 025-2/о "Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов"

№ 030/о "Контрольная карта диспансерного наблюдения"

№ 025-3/о "Медицинская карта студента № __"

№ 025-4/о "Талон на прием к врачу"

№ 025-6/о "Талон амбулаторного пациента"

№ 026/у "Медицинская карта ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)"

№ 031/о "Книга записи вызовов врачей на дом"

"Это те учетные формы, которые использовались прежде всего при оказании первичной медицинской помощи. Как показывает практика, для учета только одного визита пациента в медицинском учреждении необходимо было сделать записи в 5-10 различных бумажных документах, информация в которых очень часто дублируется, поставить значительное количество различных подписей и печатей", - отметили в Минздраве.

Вместо бумажных талонов приказом внедряется обновленная форма 074/о "Журнал регистрации амбулаторных пациентов". Эта форма будет стандартом учета визитов пациентов в медицинских информационных системах и будет формироваться автоматически из записей амбулаторной карты.

На переходном этапе учреждения первичной медицинской помощи, которые пока не компьютеризированы, должны будут вести такую ведомость в бумажной форме, однако, отмечается, что количество информации для ее заполнения существенно уменьшилось.