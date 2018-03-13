Житель Коломыи Ивано-Франковской области адвокат Алексей Гуцуляк установил рекорд Украины по фридайвингу, проплыв 61 метр подо льдом. Об этом сообщает местное издание Курс.
38-летний мужчина преодолел дистанцию за полторы. Предыдущий рекорд составлял 40 метров.
Отмечается, что мужчина сумел установить рекорд, несмотря на плохие погодные условия, ведь вода в озере оказалась опасно мутной.
За заплывом наблюдали спасатели и эксперт национального реестра рекордов Виталий Зорин. Для безопасности пловца через каждые 10 метров были вырублены проруби, а фридайвера подстраховали веревкой.
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В 2013 году Алексей Гуцуляк установил мировой рекорд по самому длительному пребыванию человека без одежды под снегом продолжительностью 60 минут 8 секунд.