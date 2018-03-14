Защита детей от сексуальной эксплуатации: Рада приняла закон

Об этом сообщают#Буквы.

Согласно документу, устанавливается ответственность за половой контакт с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Так, в ст. 155 УК Украины (Половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости) вносятся следующие изменения:

- природные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

те же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем, или, если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В то же время, ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины будет изложена в следующей редакции:

те же действия, совершенные в отношении малолетнего или совершенные членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

В то же время, ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) УК Украины дополнят частью четвертой следующего содержания: "Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с привлечением малолетнего, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет".

Напомним, бывшего врача женской сборной США по гимнастике посадили на 175 лет.