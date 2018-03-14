В Украине функции государства перебирают радикалы, - Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International Украина заявляет, что государство теряет контроль над радикальными группировками и монополию на насилие. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Мы видим признаки того, что украинское государство стремительно теряет монополию на насилие. Зато ее функции и полномочия самовольно берут на себя те, кто имеют оружие и физическую силу: вооруженные палками и газовыми баллончиками, они приходят в суды, нападают на культурные и образовательные мероприятия, бьют людей на улицах", - заявила директор правозащитной организации Оксана Покальчук.

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В Amnesty International также обеспокоены "системным бездействием" государства относительно действий радикальных группировок, которые совершают нападения на активистов и остаются безнаказанными. В частности, отмечается бездействие правоохранительных органов во время многочисленных нападений на участников маршей за права женщин 8 марта.

"Украина скатывается в хаос неконтролируемого насилия со стороны радикальных группировок и их полной безнаказанности. Фактически, при таких условиях ни один человек в государстве не может чувствовать себя в безопасности", - добавила Покальчук.

Напомним, 8 марта в Киеве и Ужгороде напали на марш женщин.