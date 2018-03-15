В Украине вводится чек-лист для экзаменов на получение водительских прав

Об этом сообщает сайт учреждения.

В форме указан перечень упражнений и типичные ошибки, которые допускают претенденты.

Чек-лист печатается на обратной части экзаменационного листа, что должно гарантировать прозрачность и понятность системы оценки навыков кандидата.

Образец чек-листа можно скачать на сайте Главного сервисного центра МВД. В сервисном центре добавили, что в будущем планируется ввести фото- и видеофиксацию практической части экзамена.

Отметим, сейчас экзамен на получение прав проходит в два этапа: на площадке для обучения и в реальных условиях дорожного движения.

Напомним, 10 ноября 2017 года правительство одобрило изменения в законодательство, направленные на борьбу с нарушениями ПДД.

Изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрение видеофиксации нарушений ПДД, изменения в Порядок выдачи удостоверения водителя и т.д.