В Украине вступили в действие поправки к Уголовно-процессуальному кодексу

В четверг, 15 марта, вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Об этом напоминает Страна.

Эти изменения ограничивают сроки расследования преступлений: подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления должны установить в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, уголовного проступка - 6 месяцев. Если в установленные сроки преступление на раскрыто - дело закроют.

В исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.

Кроме того, вводится право подозреваемого обжаловать факт вручения ему сообщения о подозрении.

Следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба. Теперь назначать экспертизы должен исключительно суд.

Изменяются правила проведения обысков. Правоохранители должны будут указывать в ходатайствах, какие именно предметы они хотят найти.

Напомним, ранее сообщалось, что местные суды в Украине с 15 марта будут заблокированы. Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс Украины (так называемые "поправки Лозового") предусмотрено представление ходатайств следователей только по месту регистрации юридических лиц.