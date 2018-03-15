У Киева появится талисман

Он будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях

Столичные власти объявили конкурс на лучший талисман для столицы.

Он будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях, направленных на формирование позитивного имиджа Киева. Победитель конкурса получит премию в размере 150 тыс. гривен.

Об этом стало известно из распоряжения Киевской горгосадминистрации 13 марта 2018 года.

В нем сказано, что конкурс проводится с целью формирования позитивного имиджа Киева за границей, улучшения культурного, научного и социального потенциала в Киеве.

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Согласно положению про конкурс, туристический талисман Киева представляет из себя любой особенный персонаж, им может быть любое реальное или мифологическое существо.

Уточняется, что туристический талисман является туристической символикой, и не заменяет официальную символику - гимн, герб, флаг и логотип.

На первом этапе проведения конкурса участники предоставляют свои предложения.

На втором жюри в составе главы и 6 членов (определяются оргкомитетом конкурса) выбирают 10 лучших конкурсных работ. При этом члены общины Киева смогут проголосовать за понравившийся им проект в Интернете.

На третьем этапе жюри открытым голосованием определяет победителя конкурса.

Сроки проведения конкурса определяются оргкомитетом.

Напомним, Коцюбинское проголосовало за присоединение к Киеву.