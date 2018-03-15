Четверть украинцев думает об эмиграции, - опрос

Сменить страну проживания хочет почти каждый второй наш соотечественник возрастом до 35 лет

Две трети украинцев не хотят переезжать из Украины за границу. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

"65% опрошенных отметили, что не хотят менять страну проживания. Зато 27% отметили, что вынашивают планы по эмиграции. Чаще всего о желании переезда за границу говорили молодые респонденты до 35 лет (среди них почти половина тех, кто имеет подобное желание). Также желающих выехать несколько больше среди мужчин, лиц с более высокими уровнями образования и доходов", - говорится в сообщении.

При этом среди респондентов, у которых в семьях есть заробитчане, желание выезда за границу на постоянное проживание значительно больше.

Больше всего об эмиграции думают жители Житомирской, Сумской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой областей и Киева.

Также большинство опрошенных (50%) желаемой страной для проживания своих детей назвали Украину. Еще четверть выбрали бы для своих детей страны Европы, 7% - США, 3% - другие страны, и только 2% - Россию. 13% не смогли определиться с ответом на этот вопрос.