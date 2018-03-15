Четверть украинцев думает об эмиграции, - опрос

Две трети украинцев не хотят переезжать из Украины за границу. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.
"65% опрошенных отметили, что не хотят менять страну проживания. Зато 27% отметили, что вынашивают планы по эмиграции. Чаще всего о желании переезда за границу говорили молодые респонденты до 35 лет (среди них почти половина тех, кто имеет подобное желание). Также желающих выехать несколько больше среди мужчин, лиц с более высокими уровнями образования и доходов", - говорится в сообщении.
При этом среди респондентов, у которых в семьях есть заробитчане, желание выезда за границу на постоянное проживание значительно больше.
Больше всего об эмиграции думают жители Житомирской, Сумской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой областей и Киева.
Также большинство опрошенных (50%) желаемой страной для проживания своих детей назвали Украину. Еще четверть выбрали бы для своих детей страны Европы, 7% - США, 3% - другие страны, и только 2% - Россию. 13% не смогли определиться с ответом на этот вопрос.