Радио "Пятница" заплатило рекордный штраф за нарушение языковых квот

Доля песен на украинском языке в эфире радиостанции на 1% была меньше установленной нормы

Радиостанция "Пятница" заплатила самый большой штраф с момента введения нормы о языковых квотах. Об этом сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

"Радиостанция "ПЯТНИЦА" заплатила штраф в размере 327,8 тыс. грн, который Национальный совет насчитал за нарушение квот по песням на украинском языке. Напоминаю, в промежутке с 07:00-14:00 доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо определенных законом 30%", - сообщил Костинский.

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Он напомним, что штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора.

Всего в прошлом году Нацсовет оштрафовал 17 радиостанций, а общая сумма штрафов превысила 1 млн грн.

Напомним, закон о квотах украиноязычных песен на радио вступил в силу 8 ноября 2016 года. Увеличение доли украинского продукта в радиоэфире происходит постепенно.

С 8 ноября 2017 года доля украиноязычных песен на радио должна составлять 30%. Речь идет о проценте от общего объема песен в течение суток, а также от включенных в эфире с 7:00 до 14:00, а также в промежутке времени 15:00 – 22:00.