Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Радио "Пятница" заплатило рекордный штраф за нарушение языковых квот
Радио "Пятница" заплатило рекордный штраф за нарушение языковых квот
Фото: radio-pyatnica

Радио "Пятница" заплатило рекордный штраф за нарушение языковых квот

Доля песен на украинском языке в эфире радиостанции на 1% была меньше установленной нормы

16.03.18 1103
200

Радиостанция "Пятница" заплатила самый большой штраф с момента введения нормы о языковых квотах. Об этом сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

"Радиостанция "ПЯТНИЦА" заплатила штраф в размере 327,8 тыс. грн, который Национальный совет насчитал за нарушение квот по песням на украинском языке. Напоминаю, в промежутке с 07:00-14:00 доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо определенных законом 30%", - сообщил Костинский.

Он напомним, что штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора.

Всего в прошлом году Нацсовет оштрафовал 17 радиостанций, а общая сумма штрафов превысила 1 млн грн.

Напомним, закон о квотах украиноязычных песен на радио вступил в силу 8 ноября 2016 года. Увеличение доли украинского продукта в радиоэфире происходит постепенно.

С 8 ноября 2017 года доля украиноязычных песен на радио должна составлять 30%. Речь идет о проценте от общего объема песен в течение суток, а также от включенных в эфире с 7:00 до 14:00, а также в промежутке времени 15:00 – 22:00.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Нацсовет рассказал, как телеканалы выполняют языковые квотыПорошенко порадовался за радио, где "украинская песня зазвучала многоголосно"Теперь в Украине каждая третья песня на радио должна быть на государственном языке
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 41029
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 9010
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 15047
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 14360
  5. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 3767
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16369
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 30718
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 53049
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 11018
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4247
  1. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 16053 / 19165
  2. Ученые зафиксировали мощнейшие "сигналы инопланетян" 8916 / 10903
  3. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 6849 / 28412
  4. На Солнце нет пятен уже 37 дней, - исследование 4964 / 5749
  5. Вера Брежнева поразила поклонников в кожаном купальнике 3859 / 6760
  6. На Землю обрушится мощная магнитная буря 3655 / 14127
  7. СССР: Соболев, Семенченко, Савченко, Рубан 3307 / 4376
  8. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 3247 / 7138
  9. Миллионер из Аваля. Чего ожидать от нового главы НБУ 2712 / 3122
  10. Лондон заблокировал в ООН заявление России об отравлении Скрипаля 2327 / 2645
  1. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 22 / 19165
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 17 / 41029
  3. Загадки вселенной. Как Стивен Хокинг научил человечество смотреть на звезды 17 / 2397
  4. Закарпатский выходной. О чём важно помнить 15 марта 15 / 2321
  5. СССР: Соболев, Семенченко, Савченко, Рубан 13 / 4376
  6. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 11 / 7138
  7. Ученые зафиксировали мощнейшие "сигналы инопланетян" 9 / 10903
  8. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 8 / 28412
  9. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 7 / 14360
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.