В белорусских школах будут преподавать украинский язык

В четверг, 15 марта, министерство образования Беларуси утвердило учебную программу факультативных занятий "Украинский язык" для V-IX классов школ с белорусским и русским языками обучения. Об этом сообщает Радио свобода.

В сообщении на национальном образовательном портале говорится, что соответствующая программа кроме "формирования у учеников умений и навыков нормативного устного и письменного украинского языка" направлена на "развитие чувства любви и уважения к украинскому народу, интереса к его языку, культуре, литературе, обычаям, традициям".

В украинском посольстве в Минске отмечает, что утверждение данной учебной программы стало возможным благодаря развитию сотрудничества Украины с Беларусью в сфере образования. В частности, этот вопрос поднимался на переговорах Александра Лукашенко с Петром Порошенко в Киеве.

Преподавателей украинского языка и литературы уже готовят на филологических факультетах в университетах Минска и Бреста, а в Минске и Гомеле сейчас действуют курсы украинского языка для взрослых и детей, организованные украинской диаспорой.

Напомним, в новом учебном году Минобразования предлагает ученикам 10-х классов гуманитарного, художественного и спортивного направлений в рамках эксперимента изучать интегрированный курс "Естественные науки", который объединит шесть предметов.