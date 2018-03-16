Во Львове лучших дворников премируют поездками в Европу

Мирослав Новоставский, который признан лучшим дворником Львова, премирован местным горсоветом туром по Европе.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На звание лучшего дворника Львова претендовали более 100 кандидатов.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тихий дом. История городского невидимки или Что скрывается за фасадом старой львовской виллы
За Новоставского проголосовали 130 человек. Кроме путевки на автобусный тур на двоих "Уикенд в Европе: Краков, Прага, Вена и Будапешт" он получит денежную премию.
Голосование за каждого из них проходило на Facebook-странице "Горячая линия города Львова".
Также горсоветом были отмечены еще пять дворников в других районах.
Напомним, львовских продавцов обязали говорить на украинском языке.