Во Львове лучших дворников премируют поездками в Европу

Мирослав Новоставский, который признан лучшим дворником Львова, премирован местным горсоветом туром по Европе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На звание лучшего дворника Львова претендовали более 100 кандидатов.

За Новоставского проголосовали 130 человек. Кроме путевки на автобусный тур на двоих "Уикенд в Европе: Краков, Прага, Вена и Будапешт" он получит денежную премию.

Голосование за каждого из них проходило на Facebook-странице "Горячая линия города Львова".

Также горсоветом были отмечены еще пять дворников в других районах.

Напомним, львовских продавцов обязали говорить на украинском языке.