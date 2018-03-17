Астронавт NASA Ренди Брезник в 2008 году усыновил мальчика из Днепра.

Об этом Брезник рассказал в интервью изданию Радио Свобода.

"Ему было 2 года и 9 месяцев, и это было отличное время для нашей семьи. После этого я посетил Украину через несколько лет, а потом мы были здесь несколько лет назад летом. И Ваят, и наша дочь Эбигейл были в Киеве и Днепре", — сказал астронавт.

Он рассказал, что во время этой семейной поездки купил магнит с гербом города Днепр и флаг Украины. А потом взял эти предметы с родины Ваята с собой в космос.

"Мы вывесили флаг в космосе, когда у нас была онлайн-встреча с послом Америки в Украине и другими людьми в Киеве. И теперь я привез его — отдать украинский флаг, побывавший в космосе. Он пролетел 108 000 000 километров!", — рассказал Брезник.

Напомним, украинская сирота, удочеренная американкой, стала чемпионкой Паралимпиады.