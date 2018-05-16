Особенности национальной сорочки, или Как правильно носить вышиванку

У вышиванки две ипостаси: традиционная и современная. С течением времени они приобретают всё больше различий, разница проявляется даже на уровне терминов. Специалисты, которые работают с украинским национальным костюмом, настаивают: называть старинные экземпляры "вышиванками" некорректно. Это слово появилось относительно недавно, сельские бабушки, с которыми общаются этнографы, его не знают. Вместо этого они употребляют выражение "вишита сорочка". Однако функция и современных вышиванок, и старинных вышитых рубашек одинакова — это повседневная одежда.

Сейчас вышиванка возвращается в живую массовую культуру. Этому способствуют и такие инициативы, как День вышиванки, который отмечают в третий четверг мая. В 2018 году он приходится на 17-е число. Благодаря интересу к этому предмету одежды появляется всё больше мастерских и брендов, которые вдохновляются традициями и при этом шьют современные вещи. Старинные же вышитые рубашки утвердились в статусе музейных экспонатов, объектов для коллекционирования, собственно, материального наследия украинской культуры.

Широкая палитра

Одежда — "неблагодарный" объект для сохранения. Со временем нити истончаются, ткань рассыпается, выцветает. Поэтому в наших этнографических музеях не найти очень старой одежды. Самые древние экспонаты в лучшем случае относятся к середине XIX века, а в основном их датируют концом XIX — началом XX века, рассказывает этнолог, научный сотрудник Института народоведения НАН Украины во Львове Оксана Космина. С датировкой постоянно возникают сложности. Вычислить, когда шилась вещь, можно, только если вы берёте её у конкретного человека, который может сказать, что рубашку вышивала, к примеру, бабушка или прабабушка его мамы, так можно определить приблизительную дату.

Однако кое-что вещь может рассказать о себе сама — своим кроем и узорами вышивки. Специалисты выделяют от 15 до 24 этнографических регионов Украины, и в каждом из них свои любимые сочетания цветов, узоры и плотность вышивки. К примеру, на Западном Подолье, в частности, на Тернопольщине густо зашивали рукава с преобладанием чёрного цвета, а на Полесье отдавали предпочтение красным орнаментам. Региональные традиции разнообразны и, бывает, сужаются до одного села. В пример Оксана Космина приводит Космач на Ивано-Франковщине — там вышивают геометрические узоры, в вышивке преобладают оранжевый и красный цвета.

Вне времени. Стиль вышивки "белым по белому" успешно перекочевал из традиционного костюма в классические мужские рубашки

Самый известный образ вышитой рубашки — с красно-чёрными растительными узорами в виде бутонов роз или гроздей винограда. Часто их принимают за исконно украинскую традицию, и зря. Эти рубашки специалисты называют "брокаровскими", по имени французского предпринимателя-парфюмера Анри Брокара. В середине XIX века он при­ехал в Российскую империю, основал "Товарищество "Брокар и Ко"" и начал выпускать мыло в промышленных масштабах. К каждой упаковке мыла прилагался бонус — листовка со схемами вышивки крестом, в частности, узоры изображали розы и виноград. Схемы были бесплатными, узоры необычными, поэтому они пользовались популярностью у горожанок, а после дошли до сёл. "Сегодня "брокаровские" рубашки в определённой степени можно считать традиционными, обладающими исторической ценностью, хотя они нивелировали прежние узоры и техники", — говорит Оксана Космина. Действительно, нызь или выкалывание практически исчезли из вышивальной традиции, теперь преимущественно шьют крестом.

Ещё одним примером трансформации традиций является так называемая рубашка Полуботка — мужская сорочка с широко расшитой планкой в жёлто-голубых тонах. Рассказывают, что её носил гетман Павел Полуботок, которого чуть ли не похоронили в ней. Однако ещё в начале XX века искусствовед Стефан Таранушенко провёл исследование и выяснил, что такого типа рубашки изначально считались женскими и были распространены среди финно-угорских народов. А о рубашке Полуботка заговорили сто лет назад, когда потомки гетмана показали такую одежду на выставке исторических древностей.

Коварные мелочи

Современные дизайнеры, которые шьют стилизованные вышиванки, чаще всего говорят, что вдохновляются украинской традицией, находят в музеях интересные узоры и обыгрывают их символику. Однако при покупке такого стилизованного платья его вышивку стоит проверить на аутентичность, иначе может случиться конфуз. Оксана Космина приводит пример певицы Джамалы, которая появилась на "Евровидении-2017" в платье дизайнера Юлии Магдыч. Бренд Yuliya Mahdych ориентируется на знаменитостей, его основательница "переосмысливает эстетику украинского народного костюма", как указано на официальном сайте. При этом на платье Джамалы были вышиты лошади, а это традиционный узор русской вышивки, не украинской.

Культура материи

Расхожий образ вышитой рубашки — с красно-чёрными растительными узорами в виде бутонов роз или гроздей винограда. Часто их принимают за исконно украинскую традицию, но это не так

В Украине сохранилось не много раритетов. История нашей страны — с войнами, переворотами, массовыми переселениями — оставила вещам мало шансов уцелеть. Во времена СССР "вещизм" порицался, 70 советских лет стали периодом забвения, в том числе для традиционных ремёсел и декоративного искусства. Причиной была не только идеология интернационала, но и банальная нехватка материалов для производства вышитой одежды. Поэтому в Украине, по сути, невозможны такие учреждения, как Музей кружева во французском Алансоне или Музей кожи в британском Нортгемптоне, где возраст некоторых экспонатов достигает трёхсот лет.

Однако попытки сохранить те крохи, которые у нас остались от материальной культуры прошлого, предпринимаются, и не только музеями. Есть частные коллекционеры, которые собирают старинные вышитые рубашки. Порой эти коллекции могут сказать о культуре и традициях региона больше, чем музейные экспонаты. К примеру, исследовательница, мастерица Елена Дидык собирает коллекцию вышитых рубашек Полтавщины. Начала она с семейных вещей, к которым находила старые фото своих бабушек — получились своеобразные паспорта вышитых рубашек, зафиксировавшие их историю. Со временем Елена расширила поиски — искала сорочки у знакомых, в соседних сёлах. Сейчас в коллекции Дидык более сотни предметов.

Особенность полтавской традиции в том, что здесь вышивали белым по белому, и Елена Дидык считает такую технику одной из самых изысканных в народном декоративном искусстве. "Эти узоры люди вышивали без схем, "из головы", они создавали совершенные художественные орнаменты. В начале XX века появились артели, в которых узоры делал один художник, а потом их копировали. Их отличие от самостоятельных работ сразу заметно", — рассказывает Елена.

Коллекционер тщательно отбирает каждую вещь и не стремится скопить как можно больше экспонатов. Для Дидык её коллекция служит источником вдохновения и эстетическим образцом — она и сама вышивает, изучила много старинных техник и знает, как сохранить уникальные экземпляры.

Как хранить старинные рубашки

Когда рубашки висят на вешалках, ткань на плечах вытягивается и выгорает. Лучше хранить их сложенными в рулон, при этом вещи занимают меньше места.

Рубашки нужно проветривать, сушить, давать ткани дышать.

Ни в коем случае нельзя стирать вышитые сорочки в машинке. Нельзя использовать агрессивные стиральные порошки. Нельзя пересушивать. Нельзя гладить накрахмаленную рубашку — пожелтеет.

Если рубашка порвана, лучше всего залатать её конопляными или льняными нитками.

Если на рубашке есть пятна, можно попробовать аккуратно вывести их кислородным отбеливателем, хлорные отбеливатели — под запретом, они разъедают ткань.

Новый контекст. Вышитые платья дизайнера Виты Кин в мире ассоциируются не с этникой, а с популярным стилем бохо

Street-style

Вышиванки популярны не только в Украине. В последние три года в мировой моде сохраняется заметный тренд на вышивку. На это есть несколько причин, одна из главных — социальная ответственность модных брендов, которая заключается в поддержке редких и старинных ремёсел, рискующих исчезнуть в эпоху стандартного производства. Поэтому Chanel, к примеру, системно поддерживает парижскую мастерскую вышивки Lesage, которая выполняет все декоративные работы для коллекций бренда. Вышитые вещи регулярно появляются на подиумах, причём как в летних коллекциях, так и в зимних. Например, на недавнем показе у Oscar De La Renta представили вышитые пальто, свитеры, платья и жакеты. В тренде снова стиль "бохо", расслабленный и при этом нарядный, — в него смогла встроиться украинский дизайнер Вита Кин, которая продаёт свои платья-вышиванки по всему миру.

За высокой модой следует масс-маркет — вышитые вещи можно найти у Zara, H&M и Mango. Ну а в Украине помимо глобальных брендов работают многочисленные мастерские, где можно выбрать платья, рубашки и туники на любой вкус и кошелёк.

"Вышиванка — самодостаточная универсальная вещь, особенно летом. Её можно сочетать с одеждой и обувью любых стилей", — говорит стилист Юлия Королёва. В комплект к женской рубашке подойдут и классические брюки, и джинсы. Обувь может быть разнообразной — от лодочек на каблуках до кед и кожаных сланцев. У мужчин вариантов меньше — если вышиванка заметно стилизована, её уместнее надевать с джинсами, бриджами или шортами. Но если это классическая рубашка с белой или голубой вышивкой, она будет отлично сочетаться с классическими брюками.

В этой стилистической универсальности — большое отличие современных вышиванок от старинных вещей, крой и особенности которых были подчинены укладу жизни и традициям. Раньше разрез на женских рубашках делали почти до пояса, чтобы можно было кормить младенца, рубашки были длинными — так они заменяли нижнее белье, которого сто лет назад не носили. С тех пор наша жизнь сильно изменилась, поэтому сейчас традиционные вышитые рубашки нелегко использовать как повседневную одежду, уверена Юлия Королёва. Нужно сильно постараться, чтобы такая вещь выглядела органично в современной городской среде.

Шире выбор. В отличие от традиционных рубашек, современные вышиванки представлены в большом разнообразии цветовых сочетаний и типов тканей