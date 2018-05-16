Супрун объявила войну рекламе лекарств

Министрество здравоохранения разработало законопроект, который должен упорядочить рекламу лекарственных препаратов и прекратить манипуляции об их свойствах. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В способе и подачи рекламы лекарственных средств Украина очень отстает от стран Запада, где есть четкие правила и нормы, которые позволяют распространять рекламу лекарств. Это небо и земля по сравнению с украинским рынком рекламы лекарств, который является очень хаотичным и неконтролируемым, что оставляет много пространства для манипуляции о препарате и его свойства", - сообщила она.

Она отметила, что более 50% всех потребленных лекарств в 2017 году составляют препараты без доказанной клинической эффективности. Глава Минздрава допускает, что люди, которые их покупали, одновременно могли отказаться от действительно необходимого лечения.

Такая практика, по ее мнению, подпитывается массовой рекламой лекарственных препаратов. По данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, от 30% до 50% общего количества рекламы на украинском телевидении составляет реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Сейчас в Украине рынок рекламы регулируют почти 10 различными законами и подзаконными актами, которые на практике не работают.

"По нашему убеждению, это происходит из-за того, что отсутствует надлежащий контроль - ведь выявление нарушений и наложение штрафных санкций распылено между различными государственными органами власти, а Минздрав вообще по закону выброшен из этого процесса", - написала Супрун.

Для решения этой проблемы министерство разработало законопроект, который должен установить четкий контроль за содержанием рекламы лекарств. Его главная цель – прекратить манипуляции с информацией о препарате и его свойствах, а также гармонизировать действующее законодательство с нормами ЕС.

Основные пункты законопроекта:

ограничение содержания рекламы в соответствии с директивами ЕС;

запрет рекламы целительства и нетрадиционной медицины;

запрет привлечения к рекламе конкретного препарата известных людей и актеров, изображающих медработников;

запрет информации, что лекарства предназначены исключительно для лечения детей;

содержание рекламы должно соответствовать инструкции по применению лекарственного средства.

Также законопроектом предусмотрено четкое определение профессиональных медицинских изданий, где разрешена реклама лекарств непредвиденных законом.

Согласно документу, за Манздравом будут закреплены функции контроля и мониторинга. Также устанавливаются четкие штрафные санкции к телерадиоорганизациям за рекламу лекарственных средств с нарушением законодательства. Такие санкции предоставляется право применять Нацсовету по телевидению и радиовещанию - в размере 5% от лицензионного сбора за 1 нарушение, Госпотребслужбе, Антимонопольному комитету.

Напомним, по данным Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов, за три года, когда в Украине действовал мораторий на проверку аптек, количество поддельных лекарственных препаратов на прилавках выросло в десятки раз.