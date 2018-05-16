Первоклассникам предложат выбор из 18 букварей

Конкурс по отбору украиноязычных букварей прошли 18 проектов. Все они уже предложены на выбор школам.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Два из этих букварей проходили в течение года апробацию в 100 пилотных школах всей Украины.

Учебники для учеников первого класса уже написаны на базе нового Государственного стандарта.

Кроме учебников "Украинский язык. Букварь" для 1-го класса будут печататься также учебники по математике, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский), интегрированным курсам "Я исследую мир" и ”Искусство“, учебники ”Украинский язык" для школ с обучением на языках национальных общин, а также буквари на языках национальных общин.

В целом государство напечатает 4 117 743 экземпляра учебников общей стоимостью 198 770,2 тыс. грн.

Полный перечень учебных предметов и названий учебников, по которым будет проводиться конкурсный отбор, утвержден приказом Министерства образования и науки Украины от 02.04.2018 № 310 и размещен на сайте МОН.

С 14 по 23 мая школы имеют возможность ознакомиться с оригинал-макетами учебников для 1-го класса, которые выставлены на сайте Института модернизации содержания образования, и смогут подать свои заявки в соответствии с количеством учеников.

Ранее Фокус сообщал, что Министерство образования и науки разместило в открытом доступе электронные версии школьных учебников для 9 класса.