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Москаль ввел на Закарпатье еще один выходной

Москаль ввел на Закарпатье еще один выходной
Геннадий Москаль / Фото: пресс-служба Луганской ОГА

Нерабочим днем объявлена католическая Троица

16.05.18 166
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Закарпатская облгосадминистрация объявила выходным днем 21 мая, когда будет отмечаться праздник Святой Троицы по Григорианскому календарю. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"В связи с празднованием Святой Троицы по Григорианскому календарю закарпатцы, независимо от конфессиональной принадлежности, получат в понедельник, 21 мая, выходной день", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению председателя ОГА Геннадия Москаля, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 21 мая, на субботу - 26 мая.

День Святой Троицы является одним из главных христианских праздников. Церкви празднуют его на 50-й день после Пасхи. В этом году празднование у православных состоится 27 мая (с переносом выходного дня на понедельник, 28 мая), а у католиков - 20 мая.

Напомним, в 2018 году Закарпатская областная госадминистрация объявила 15 марта выходным днем в честь празднования Карпатской Украины.

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