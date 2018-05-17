Литва установит квоты на работников-иностранцев из-за мигрантов из Украины

Рост трудовой миграции из Украины подтолкнул Литву к установлению квот для зарубежных работников на некоторые профессии.

Решение было принято правительством Литвы в среду, 16 мая, сообщает Delfi.

"Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила", - заявил после заседания правительства вице-канцлер Дейвидас Матулёнис.

По его словам, этот вопрос наиболее актуален по причине роста количества украинских водителей и строителей. В прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцам, их них около 20 тыс. - гражданам Украины, сообщил Департамент миграции.

Квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией. За их установление будет отвечать Министерство социальной защиты и труда.

В то же время правительство решило облегчить приезд для граждан США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии, Новой Зеландии - в отношении них будут применяться требования, сходные с теми, что выдвигаются к гражданам Евросоюза.

Президент Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас заявил, что такие квоты для иностранных работников могут создать угрозу бизнесу.

"Квоты могут иногда ограничивать количество работников, принимаемых транспортными компаниями в срочном порядке. Сектор автодорожного транспорта очень динамичный, требует быстрой адаптации участников рынка к изменению рыночных условий", - сказал Микенас.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман считает возможным за несколько лет остановить трудовую миграцию из Украины. По словам Гройсмана, основной задачей правительства в борьбе с трудовой миграцией является повышение зарплат и качества рабочих мест.