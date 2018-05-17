Супрун рассказала, как не купить поддельные лекарства

В министерстве здравоохранения подготовили инструкцию, как избежать покупки в аптеках поддельных лекарственных препаратов. Советы обнародовала в Facebook глава Минздрава Ульяна Супрун.

"В Украине функционирует система, которая обеспечивает осуществление государственного контроля качества лекарственных средств, находящихся в обращении. Однако все еще существует вероятность встретить фальсифицированные лекарства. Чтобы быть защищенными от подделки, будьте бдительны, когда покупаете лекарства, и если возникают малейшие сомнения - проверяйте их", - написала она.

Супрун также напомнила, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 год, почти каждый десятый продукт медицинского назначения в странах с низким и средним уровнем дохода является некондиционным или фальсифицированным.

Советы Минздрава:

1. Проверяйте аптеку. У каждой аптеки должна быть лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами, которая обычно размещается в уголке потребителя. Указанный в лицензии адрес аптеки должен обязательно совпадать с фактическим. Ни в коем случае не покупайте лекарства в киосках, подземных переходах, в интернете или просто у частных лиц.

2. Внимательно осматривайте целостность упаковки. Каждый препарат имеет преимущественно 2 упаковки: первичную и вторичную. Информация на обеих упаковках должна совпадать. Обращайте внимание на название препарата, наименование и адрес производителя, лекарственную форму, состав, регистрационный номер и номер серии, срок годности и тому подобное.

3. Проверьте наличие на упаковке названия лекарственного средства, написанное шрифтом Брайля. С 2010 года законом Украины предусмотрено нанесение названия лекарственных средств на внешнюю (вторичную) упаковку шрифтом Брайля. Шрифт Брайля - это рельефный шрифт, который можно почувствовать на ощупь. Минздрав определяет лекарства, упаковка которых не маркируется шрифтом Брайля.

Напомним, министерство здравоохранения разработало законопроект, который должен упорядочить рекламу лекарственных препаратов и прекратить манипуляции об их свойствах.