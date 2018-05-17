В закарпатской школе корью заболели 56 учеников

В селе Черная Тиса Раховского района Закарпатской области зарегистрирована вспышка кори - по состоянию на 17 мая заболели 56 учеников местной школы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Двое детей госпитализированы. Остальные находятся на амбулаторном лечении с легкой и средней тяжести формами течения болезни.

Первый случай кори в населенном пункте зарегистрирован в апреле 2018 года. С того времени в селе заболели 66 детей.

С начала 2018 года Закарпатская область находится на втором месте по заболеваемости корью. В регионе заболели 2137 человек: 649 взрослых и 1488 детей.

Напомним, с начала 2018 года от осложнений, вызванных болезнью, умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.