Проблему граждан, имеющих высокий трудовой стаж и низкие пенсии, планируют решить в следующем году.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству Верховной Раде сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"проблема заключается в том, что несправедливыми были условия, в которых жили и работали люди в то время. И те, кто работал в колхозах, нянечками в детских садах, имели несправедливые, низкие зарплаты и большой трудовой стаж", - сказал министр.

"Мы во время проведения второго этапа реформы в марте 2019 года, во время перерасчета пенсий, в соответствии с формулой, я надеюсь, учтем те проблемные моменты, о которых мы говорим. Мы над этим работаем и делаем соответствующие расчеты", - добавил он.

По словам Ревы, людей, которые имеют полный трудовой стаж на сегодняшний день более 3 млн пенсионеров. Со вторым этапом реформы пенсии для этой категории должны пересчитать и повысить.

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Напомним, пенсионная реформа вступила в силу осенью 2017 года. Ее ключевые новации - сохранение возраста выхода на пенсию, отмена уравниловки, что является справедливым в отношении людей с большим трудовым стажем, отмена налогообложения пенсий и отмена специальных пенсий, а также установление механизма автоматического осовременивания пенсий, что снимает любые политические манипуляции в системе пенсионных выплат.

Уже в октябре 2017 года повышение пенсий получили около 10 млн пенсионеров. При этом удалось не увеличивать дефицит пенсионного фонда - за счет, в том числе, увеличения минимальной заработной платы и детенизации зарплат.

В апреле 2018 года правительство реализовало второй шаг реформы - осовременило выплаты военным пенсионерам. Более 500 тыс. пенсионеров получили повышенные пенсии и компенсации. Средний размер увеличения составил 1500 грн.