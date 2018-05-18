Депутаты предлагают переименовать Кировоградскую область

В пятницу, 18 мая, 153 депутата Верховной Рады зарегистрировали законопроект, которым предлагается переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую. Текст документа на данный момент отсутствует на сайте парламента.
Один из инициаторов документа Константин Ищейкин (БПП) сообщил Українським Новинам, что документ предлагает переименовать область в Кропивницкую.
"Предлагается переименовать в Кропивницкую", - сказал он.
Отметим, азвания областей, в отличие от областных центров, прописаны в Конституции, поэтому переименовать их можно только путем внесения изменений в Основной закон. Проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины может быть подан не менее чем одной третью от конституционного состава Верховной Рады, то есть как минимум 150 депутатами.
Напомним, 14 июля 2016 года Верховная Рада в рамках процесса декоммунизации приняла решение о переименовании города Кировоград в Кропивницкий.