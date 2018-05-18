В Ровно школьница спрыгнула с 7 этажа

В четверг, 17 мая, около полуночи в Ровно 14-летняя школьница попыталась совершить самоубийство, спрыгнув с балкона квартиры на седьмом этаже. С тяжелыми травмами она была госпитализирована в местную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что родители девочки в разводе, она проживает вместе с бабушкой, которая на момент инцидента находилась на кухне", - говорится в сообщении.

Школьница оставила записку, содержание которой не разглашается, чтобы не навредить следствию.

Ранее глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил о росте самоубийств в Киеве. По его словам, каждый день происходить по 2-3 суицида.