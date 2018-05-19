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Главная » Общество » Видео, фото По Киеву прогулялся самый пирсингованный человек в мире

Видео, фото По Киеву прогулялся самый пирсингованный человек в мире

<span class="label red">Видео, фото</span> По Киеву прогулялся самый пирсингованный человек в мире
Рольф Бухгольц/Фото: Информатор

Всего на его теле более 450 металлических элементов пирсинга, две трети из этих шариков, штанг и колечек находятся в интимной зоне

19.05.18 174
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В Киеве прилетел на тату-фестиваль самый пирсингованный человек в мире Рольф Бухгольц, сообщает Информатор.

Тело 58-летнего немца все покрыто татуировками и пирсингом, белки глаз  -  вычерненные, а на голове  -  импланты, которые имитируют рожки.

Фото: Информатор

Всего на его теле более 450 металлических элементов пирсинга, две трети из этих шариков, штанг и колечек находятся в интимной зоне. Именно поэтому его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Бухгольц в Украине впервые. В Киеве очень хочет вкусить национальную еду и съездить в Чернобыль.

Ранее Фокус писал, что французский художник и тату-мастер, зарегистрированный в сети Facebook под именем JC Sheitan Tenet, получил протез правой руки, выполненный в виде тату-машинки.

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