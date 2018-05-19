Всего на его теле более 450 металлических элементов пирсинга, две трети из этих шариков, штанг и колечек находятся в интимной зоне

В Киеве прилетел на тату-фестиваль самый пирсингованный человек в мире Рольф Бухгольц, сообщает Информатор.



Тело 58-летнего немца все покрыто татуировками и пирсингом, белки глаз - вычерненные, а на голове - импланты, которые имитируют рожки.

Фото: Информатор

Всего на его теле более 450 металлических элементов пирсинга, две трети из этих шариков, штанг и колечек находятся в интимной зоне. Именно поэтому его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Бухгольц в Украине впервые. В Киеве очень хочет вкусить национальную еду и съездить в Чернобыль.

Ранее Фокус писал, что французский художник и тату-мастер, зарегистрированный в сети Facebook под именем JC Sheitan Tenet, получил протез правой руки, выполненный в виде тату-машинки.