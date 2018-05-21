Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что нельзя покрывать ожоги жиром или листьями алоэ.

Правильное оказание первой помощи при ожогах начинается с устранения контакта с источником ожога, пишет она на своей странице в Facebook.

Кроме того, Супрун советует не прикладывать к ране лед, не обрабатывать ее кремами или другими жирными веществами.

"Снимите одежду или украшения. Если они вблизи пораженного участка. Но если какие-то вещи прилипли к ране, то нельзя отрывать. Рану необходимо прикрыть стерильной повязкой.

Дайте пострадавшему воды, чтобы уменьшить интоксикацию организма. Можно принять обезболивающее, например парацетамол или ибупрофен, которые смогут облегчить болевые ощущения", - пишет Супрун.

При ожогах на лице нужно посадить человека. Это уменьшит отек за счет оттока крови.

Если ожог небольшой, справиться с ним можно в домашних условиях. Но если возникли волдыри, если место ожога обуглилось или побледнело, а также если поражены лицо, руки или половые органы, стоит набрать "103".

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Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы украинцам, как уберечься от палящего солнца. Она посоветовала наносить на кожу солнцезащитный крем и всегда иметь при себе бутылку воды.

Ранее и.о. министра вызвала бурные обсуждения в соцсетях из-за "развенчивания мифов". Заявления Супрун о том, что сидеть на холодном не вредно, а дисбактериоза не существует, подняли волну негодования среди медиков и пациентов.