В Киеве отменили концерт Козловского из-за выступления в Москве

Киевский клуб Caribbean Club отменил концерт украинского певца Виталия Козловского из-за его выступления в Москве 9 мая.
Об этом сообщили в администрации заведения, передает "Громадське".
Отмечается, что решение приняло руководство клуба без угроз с чьей-либо стороны.
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"Администрация Caribbean Club 11/05 отменила концерт Виталия Козловского. Этот концерт не состоится 21-го мая или в другой день. Любая другая информация является неправдивой", - также говорится в сообщении на сайте клуба.
Ранее праворадикальная организация "Сокол" заявила о намерении блокировать концерт Козловского из-за его выступления в Москве на День Победы.
Ранее Фокус писал, что в Одессе сорвали концерт Константина Райкина.