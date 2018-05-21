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Главная » Общество » Фото В курортном Бердянске вода превратилась в зеленую жижу

Фото В курортном Бердянске вода превратилась в зеленую жижу

<span class="label red">Фото</span> В курортном Бердянске вода превратилась в зеленую жижу
Фото: pro.berdyansk.biz

Подобное явление свидетельствует о чистоте воды и здоровье моря

21.05.18 3654
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На некоторых курортах Азовского моря после обильных дождей пляжи и прибрежные воды покрылись зелеными водорослями – камкой.

Как утверждают экологи, подобное явление свидетельствует о чистоте воды и здоровье моря, а также об увеличении содержания в нем йода, передает "ПроБердянск".

Фото: pro.berdyansk.biz

В свою очередь, отдыхающих, которые уже съехались в курортный Бердянск, водоросли не напугали: многие купаются в море, температура которого - 19-20 градусов тепла.

Фото: pro.berdyansk.biz

Камка – морская водоросль, часто встречается на побережье Азовского и Черного морей. Камку часто прибивает к берегу после шторма. Любители природных лечебных средств используют ее как средство от разных болезней.

Ранее Фокус писал, что птицы массово гибнут на побережье Азовского моря.

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